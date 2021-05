Stella Low, nouvelle Vice-Présidente de la communication d'Apple

Apple se dote d'une nouvelle Vice-Présidente en charge de la communication de l'entreprise, nous apprend BuzzFeed . Stella Low, ancienne responsable de la communication chez Cisco, va reprendre ce rôle qui était resté vacant depuis le départ de Steve Dowling en 2019. C'était Phil Schiller qui avait temporairement repris le flambeau, mais le Vice-Président du marketing d'Apple a entamé son départ progressif d'Apple et Apple redistribue certaines de ses responsabilités. Stella Low, qui a également fait ses armes chez Unisys et Dell, sera sous la supervision directe de Tim Cook.Apple a officiellement confirmé l'embauche par la déclaration suivante :Stella Low arrive dans une période particulière pour Apple, qui fait actuellement face à plusieurs procès et enquêtes pour abus de position dominante.