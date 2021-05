Le premier modem 5G d'Apple serait prévu pour 2023

C'est en 2023 que le premier modèle d'iPhone équipé d'un modem 5G conçu directement par Apple serait commercialisé. C'est Ming-Chi Kuo, cité par MacRumors , qui l'affirme dans une nouvelle note de recherche publiée aujourd'hui. L'analyste précise qu'il s'agit d'un objectif, et qu'il n'est pas impossible que l'arrivée de cette nouveauté soit repoussée à 2024 en cas de retard dans le développement. Ming-Chi Kuo confirme en tout cas le calendrier qui avait été soufflé par Barclays en mars dernier Apple a racheté l'activité de modems d'Intel en 2019 et a confirmé l'année dernière plancher sur l'élaboration de son propre modem 5G. On sait également qu'Apple est engagée avec Qualcomm jusqu'en 2024 . Apple doit utiliser le modem Snapdragon X60 en 2021, puis le Snapdragon X65 en 2022. L'accord entre les deux entreprises donne à Apple la possibilité d'adopter le Snapdragon X70 en 2023, mais sans obligation.L'internalisation de la conception du modem 5G de l'iPhone et des différents appareils mobiles d'Apple est hautement stratégique pour Apple. Comme pour ses puces ARM, cette décision va permettre à Apple de concevoir des modems plus adaptés à ses besoins, avec à la clé des économies d'énergie que l'on espère substantielles, tout en réalisant des économies et s'arrogeant un avantage concurrentiel. Apple ne compterait pas s'arrêter là et plancherait également sur ses propres antennes 5G