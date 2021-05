Apple investit 45 millions de dollars dans les verres de Corning

C'est le troisième investissement qu'Apple réalise chez Corning. Après 200 millions en 2017 puis 250 millions en 2019 , Apple vient d'annoncer une nouvelle dépense qui s'élève cette fois à 45 millions de dollars. La somme provient du, un fonds d'investissement destiné à soutenir les entreprises américaines partenaires d'Apple. Dans son communiqué de presse, Apple indique que ces liquidités permettront à Corning d'accroitre sa capacité de production et de soutenir son département de recherche et développement.Le partenariat d'Apple et Corning remonte aux débuts de l'iPhone et a permis le développement de verres de plus en plus solides, jusqu'au Ceramic Shield qui équipe l'iPhone 12., a déclaré Jeff Williams. Outre les prochains verres de l'iPhone, le directeur de l'exploitation d'Apple sait que ce partenariat sera crucial pour certaines nouveautés à venir, des lunettes connectées aux smartphones pliants en passant par les casques de réalité virtuelle.