Apple Watch : un indice pour le lecteur de glycémie ?

Le capteur de glycémie de l'Apple Watch fait à nouveau parler de lui. Cette fois, ce n'est pas une rumeur mais un sondage d'Apple, envoyé à des utilisateurs brésiliens et relayé par 9To5Mac : Apple demande quelles sont les fonctionnalités de santé de watchOS dont se sert l'utilisateur, et cherche également à savoir quelles applications tierces sont utilisées pour le sport et la santé, dont les habitudes d'alimentation et d'hydratation, le suivi de la prise de médicaments et la mesure du taux de glycémie.Ces sondages d'Apple ne sont jamais innocents, et ils servent souvent à peaufiner certaines nouveautés en cours de préparation. Par exemple, Apple avait l'année dernière envoyé un sondage sur le retrait du chargeur de la boîte de l'iPhone, quelques mois avant la sortie de l'iPhone 12. Apple avait également lancé une enquête sur la satisfaction de Face ID peu de temps avant l'arrivée d'une fonctionnalité permettant d'utiliser l'Apple Watch pour déverrouiller son iPhone en cas de port du masque.Les rumeurs au sujet de l'intégration d'un lecteur de glycémie non invasif à l'Apple Watch vont bon train depuis plusieurs années et elles se précisent quelques mois avant la présentation de l'Apple Watch Series 7 et quelques semaines avant la présentation de watchOS 8 lors de la WWDC . Si Apple parvient à intégrer un tel composant à sa montre connectée, l'Apple Watch deviendra instantanément unpour les personnes diabétiques.