Le design du prochain MacBook Air dévoilé ?

Pour son prochain modèle de MacBook Air, Apple devrait s'inspirer de l'iMac et décliner son ordinateur portable grand public dans de multiples coloris. Jon Prosser , qui avait déjà été le premier à promettre le retour des couleurs sur l'iMac, a la semaine dernière affirmé qu'Apple suivrait la même recette pour le MacBook Air. Aujourd'hui, ledévoile des rendus 3D de ce à quoi la refonte du MacBook Air devrait ressembler. L'ensemble ayant été réalisé à partir d'informations incomplètes, Jon Prosser n'est pas sûr de la connectique embarquée ou de la taille des marges autour de l'écran. Les rendus sont donc à prendre avec un minimum de recul, mais ils seraient très proches de la réalité.On retrouverait donc la façade blanche déjà utilisée sur l'iMac, ainsi qu'un clavier aux touches blanches. L'ensemble serait plus compact et plus fin qu'aujourd'hui, avec une tranche à peine plus épaisse qu'un connecteur USB-C. Le châssis serait parfaitement plat (non bombé) et Apple abandonnerait le design en biseau utilisé depuis les débuts du MacBook Air. Sous le Mac, les quatre patins seraient remplacés par deux bandes verticales. Le trackpad serait un peu moins haut qu'aujourd'hui, le clavier prenant un peu plus de place pour loger une rangée de touches de fonctions de la même taille que le reste du clavier (elles sont aujourd'hui un peu plus fines) avec un bouton Touch ID circulaire comme sur l'iMac. Enfin, on retrouverait toute une série de coloris comme sur l'iMac, mais avec des teintes beaucoup plus pastel.Après celle de l'iMac, Apple s'attaquerait à une refonte de ses ordinateurs portables dans les prochains mois. Le MacBook Pro pourrait être présenté en premier d'ici l'automne, suivi par le MacBook Air en fin d'année ou en début d'année 2022. Les rumeurs au sujet des changements de design à venir ont déjà été nombreuses, Mark Gurman évoquant dès le mois de janvier le retour à un design plus angulaire ... et le connecteur magnétique MagSafe. Après une bascule sur l'architecture Apple Silicon sans changement de design pour le MacBook Air et le MacBook Pro en fin d'année dernière, Apple s'apprête visiblement à frapper les esprits dans les prochains mois.