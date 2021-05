L'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro seraient plus épais

On avait déjà les dimensions de l'iPhone 13 mini et de l'iPhone 13 Pro Max , on a maintenant celles de l'iPhone 13 et de l'iPhone 13 Pro. Selon MacRumors , qui a pu consulter des schémas industriels, les iPhone 13 et 13 Pro auraient une épaisseur de 7,57 mm au lieu de 7,4 mm sur les iPhone 12 et 12 Pro actuels. Ce serait donc une très légère augmentation de 0,17 mm, à laquelle il faudrait ajouter une protubérance accrue pour les appareils photos. Aujourd'hui de 1,5 mm ou 1,7 mm, elle passerait à 2,51 mm sur l'iPhone 13 et même à 3,65 mm sur l'iPhone 13 Pro. Une différence qui devrait être particulièrement notable pour ceux qui utilisent leur iPhone sans coque.Les emplacements destinés aux appareils photos seraient également plus imposants. Le changement serait peu notable sur l'iPhone 13, avec un emplacement de 29 mm × 29 mm au lieu d'environ 28 mm × 30 mm aujourd'hui. Sur l'iPhone 13 Pro en revanche, Apple passerait à 36 mm × 37 mm et se rapprocherait des dimensions du modèle Pro Max. Il est possible que cette importante différence soit l'indice du retour à des spécifications identiques pour les deux modèles Pro.Ces changements de dimensions indiquent d'importantes évolutions à venir pour les appareils photos de l'iPhone 13 et de l'iPhone 13 Pro. Il a par exemple été question de l'intégration du nouveau système de stabilisation optique Sensor-Shift sur l'iPhone 13 Pro et d'une refonte complète de l'ultra grand-angle . L'iPhone 13 Pro devrait également hériter du téléobjectif plus performant jusqu'ici réservé au modèle Pro Max.Si tout se passe bien, Apple devrait dévoiler sa gamme d'iPhone 13 en septembre . La future gamme devrait bien sûr présenter d'autres nouveautés : encoche de taille réduite , puce Apple A15, modem 5G plus performant écran 120 Hz sur les modèles Pro, possible retour de Touch ID intégré directement sous l'écran...