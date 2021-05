Nouvelle série de versions bêtas pour les systèmes d'Apple

Toute une nouvelle série de versions bêtas a été lancée par Apple hier soir. Les développeurs peuvent installer les troisièmes versions de travail de macOS 11.4, iOS 14.6 (et iPadOS 14.6), watchOS 7.5 ainsi que tvOS 14.6. Ces nouvelles moutures, qui paraissent une dizaine de jours après les précédentes, ne semble pas apporter d'évolution particulière en dehors de la possibilité de spécifier son adresse e-mail dans le mode perdu des AirTags sur iOS.Après les nombreuses nouveautés de macOS 11.3 watchOS 7.4 et tvOS 14.5 , l'heure n'est plus à l'intégration de nouvelles fonctionnalités pour les développeurs d'Apple qui s'attachent surtout aux corrections de bugs et à quelques évolutions marginales. Pour découvrir de vraies nouveautés, il faudra attendre la WWDC 2021 , qui se tiendra le 7 juin, avec la présentation attendue de macOS 12, iOS 15, watchOS 8 et tvOS 15.