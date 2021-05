Documents et données iCloud va basculer sur iCloud Drive

Documents et données iCloud, l'ancien service de synchronisation de documents d'Apple, sera supprimé en mai 2022, indique Apple sur une fiche d'assistance de son site web (via MacGeneration ) qui explique également comment activer iCloud Drive. En mai 2022, le compte des utilisateurs qui n'ont pas activé iCloud Drive sera automatiquement migré vers iCloud Drive, qui permet une synchronisation entre ses différents appareils et le partage de fichiers et dossiers entre amis.iCloud Drive n'est pas tout jeune : il a été lancé en 2014 avec iOS 8 et OS X 10.10 Yosemite. Beaucoup d'utilisateurs ont donc déjà migré sur iCloud Drive depuis plusieurs années, et il reste donc un an aux derniers récalcitrants pour le faire.