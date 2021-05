Lisey’s Story, une bande-annonce pour la série de Stephen King

C'est une mini-série écrite par Stephen King lui-même, directement adaptée de son roman fantastique et d'horreur appeléen français., qui sera diffusé à partir du 4 juin sur Apple TV+, reçoit sa première bande-annonce aujourd'hui. La série raconte l'histoire de Lisey Landon (Lisey Landon) qui, deux ans après le décès de son mari, l'écrivain Scott Landon (Clive Owen), fait face à des événements troublants et doit se replonger dans des souvenirs au sujet du passé mystérieux de son mari qu'elle avait délibérément préféré occulter.La mini-série, qui comprendra huit épisodes, a été réalisée par Pablo Larraín et produite par Bad Robot Productions (J.J. Abrams) et Warner Bros. Television. Tous les épisodes seront disponibles d'un seul coup le 4 juin sur la plateforme de streaming d'Apple.