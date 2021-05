Une puissance ébouriffante pour l'iPad Pro avec puce Apple M1

Les premiers iPad Pro de 2021 arriveront chez leurs propriétaires le vendredi 21 mai. En attendant la sortie, Apple a envoyé des exemplaires de démonstration à la presse en vue de la publication des premiers tests. Les premières mesures réalisées sur Geekbench commencent ainsi à apparaître et nous confirment que la puce Apple M1 va permettre une grande envolée de la puissance de l'iPad Pro.Avec des scores moyens de 1 718 en monocoeur et de 7 274 en multicoeur, le nouvel iPad Pro présente des résultats très proches des Macs équipés de la même puce. Il restera à voir comment la tablette soutient cette puissance dans la durée en l'absence de ventilateur (on devrait ainsi se rapprocher du MacBook Air et non du MacBook Pro), mais cela reste très impressionnant : l'iPad Pro de 2021 obtient de meilleurs scores que le plus puissant des MacBook Pro 16". Par rapport à la génération précédente, le gain est de plus de 50% : la puce Apple A12Z affichait des scores de 1 121 en monocoeur et de 4 656 en multicoeur.Côté graphismes, l'iPad Pro M1 affiche un score moyen de 20 578 sur le test Metal , soit une progression de 72% par rapport à la puce Apple A12Z de la génération précédente, dont le score moyen est de 11 972. Ce n'est pas tellement une surprise vu que la puce Apple M1 de l'iPad Pro est a priori identique à celle utilisée sur certains Macs depuis la fin de l'année dernière, mais c'est une confirmation bienvenue : ça va dépoter !