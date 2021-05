Domotique : le projet CHIP devient Matter

Le lancement approche pour les premiers produits compatibles avec le standard mis au point dans le cadre du projet Connected Home over IP (CHIP). Lancé fin 2019 dans l'objectif de mettre en place une norme permettant une meilleure interopérabilité des produits de domotique, le projet change de nom et devient Matter. C'est cette marque qui sera mis en avant pour le grand public sur les premiers produits qui seront lancés dès la fin de cette année 2021 . La ZigBee Alliance a profité de cette annonce pour dévoiler un nouveau nom : elle devient la Connectivity Standards Alliance (CSA), ce qui correspond mieux à son rôle qui ne se limite plus au standard Zigbee.Concrètement, les produits compatibles avec le standard Matter pourront porter le petit logo à trois branches permettant de rassurer l'utilisateur sur la compatibilité du système. La présence de ce logo assurera le bon fonctionnement de l'accessoire avec les différentes plateformes ayant adhéré au projet, dont Apple (Siri), Amazon (Alexa) ou Google (Assistant). Plus de 160 entreprises sont impliquées dans ce standard, ce qui devrait assurer une longue liste de produits compatibles.Le standard Matter fonctionnera avec les différentes technologies avec ou sans fil, incluant le Bluetooth LE, le Wi-Fi, les connexions Ethernet ou cellulaires, ainsi que le protocole Thread inauguré par Apple avec le HomePod mini. Il ne nécessitera pas d'évolutions matérielles : dans bien des cas, une simple mise à jour logicielle permettra de rentrer dans les clous.