Des piétons pour les vues d'Apple Plans en France

Il n'est plus rare de croiser des voitures d'Apple dans les rues de France, à la fois pour la récupération de données et la constitution de vues à 360 degrés pour l'application Plans. En France, on croisera bientôt aussi des piétons, ont remarqué nos confrères de iGeneration . Apple va en effet lancer une nouvelle campagne de collecte d'images par des piétons entre les mois de mai et de septembre dans huit régions : Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Hauts-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tout l'équipement normalement situé sur le toit des voitures sera intégré dans un sac à dos débordant de capteurs, ce qui permettra des prises de vues dans les zones interdites ou inaccessibles aux véhicules.

Photo par Joanna Stern

La collecte d'images par des piétons est une première en France, mais le procédé est déjà en place depuis plus de deux ans aux États-Unis. Les vues à 360°, sur le principe de Google Street View, ne sont pour le moment disponibles que dans une poignée de villes dans le monde, dont aucune en France.