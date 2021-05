Réseau Localiser : le traqueur ONE Spot de Chipolo en précommande

Le traqueur ONE Spot de Chipolo , compatible avec le réseau Localiser d'Apple, a été présenté avant les AirTags mais sans disponibilité immédiate. Alors que les AirTags sont arrivés le 30 avril, le traqueur de Chipolo est lancé aujourd'hui en précommande . Chipolo avait visiblement peu d'exemplaires en stock pour les premiers envois prévus en juin : les délais ont déjà glissé au mois d'août. Côté tarifs, il faut compter 30 € par traqueur, ou 100 € le lot de quatre. La livraison est offerte pour le lot de quatre, mais coûte sinon 5 €.Pour ces modèles dépourvus de technologie Ultra Wideband pour la localisation précise, on s'attendait à des tarifs nettement plus agressifs que ceux d'Apple. C'est finalement un peu décevant : pour la commande d'un seul ONE Spot, les frais de livraison font passer le total à 35 € et c'est précisément le tarif d'un AirTag, qui bénéficie d'une livraison gratuite depuis l'Apple Store ou chez les revendeurs . Pour le pack de quatre, c'est un peu mieux, celui d'Apple montant à 119 €. Pour les utilisateurs, c'est peut-être le design qui fera la différence : le ONE Spot de Chipolo présente un petit trou permettant l'accroche à un porte-clés sans avoir besoin d'accessoire.