L'iMac M1 a de la puissance à revendre

Présenté le mois dernier , l'iMac M1 arrivera chez ses premiers clients le 21 mai. En attendant, Apple a déjà envoyé quelques exemplaires de démonstration à la presse et des journalistes se sont empressés de lancer des tests sur GeekBench . On peut donc consulter de premiers chiffres, avec un score moyen de 1 724 en monocoeur et de 7 453 en multicoeur. C'est sans surprise très proche des scores des autres Macs équipés de la puce Apple M1.À titre de comparaison, l'iMac 21,5" d'entrée de gamme, avec un Core i5 bicoeur cadencé à 2,3 GHz, atteint des scores de 841 en monocoeur et de 1 981 en multicoeur. Le premier modèle 4K, avec un Core i3 quadricoeur cadencé à 3,6 GHz, monte à 897 en monocoeur et 3 182 en multicoeur. Et le modèle Intel le plus puissant, avec un Core i7 hexacoeur cadencé à 3,2 GHz, grimpe à 1 109 en monocoeur et 6 015 en multicoeur. Quel que soit le point de comparaison, on assiste donc bien à une claire envolée de la puissance.Cet iMac M1 peut d'ailleurs aussi se comparer aux modèles 27". Il bat sans problème le modèle d'entrée de gamme, équipé d'un Core i5 hexacoeur cadencé à 3,1 GHz qui obtient des scores de 1 121 en monocoeur et de 5 876 en multicoeur. Il est en revanche un peu juste pour s'attaquer aux modèles les plus musclés : le Core i9 décacoeur cadencé à 3,6 GHz enregistre des scores de 1 247 en monocoeur et de 9 004 en multicoeur. Gageons que la puce Apple Silicon de seconde génération qui équipera les successeurs de l'iMac 27" actuel mettra tout le monde d'accord.