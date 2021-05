Un lancement imminent pour les AirPods 3 et Apple Music Hi-Fi ?

Ce serait pour le mardi 18 mai, dans quelques jours seulement : Apple annoncerait les AirPods 3 ainsi qu'une offre Hi-Fi pour Apple Music par le biais d'un communiqué de presse. Le youtubeur Luke Miani l'affirme sur le site Apple Track , sans donner plus de détails. La rumeur n'est pas tout à fait nouvelle : le 1er mai, le site Hits Daily Double clamait la même chose avec un lancement. Le site 9To5Mac a depuis trouvé des références à une version Hi-Fi du service de streaming d'Apple dans une version bêta d'iOS 14.6...

(lire : Le design des AirPods 3 en fuite ?)

Luke Miani n'a pas d'historique dans le petit monde des rumeurs Apple et on prendra donc cette supposée indiscrétion avec les pincettes d'usage. Cette date pourrait d'ailleurs entrer en conflit avec les sorties de la semaine prochaine : les premières livraisons d'iMac et iPad Pro avec puce Apple M1 sont attendues pour le vendredi 21 mai et les premiers tests de la presse devraient sortir dans le courant de la semaine, mardi pour l'iMac et mercredi pour l'iPad Pro si on en croit Jon Prosser . À suivre, donc.