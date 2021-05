Un port Ethernet 10G à pleine vitesse sur le Mac mini M1

Le nombre de ports pris en charge par la puce Apple M1 est limité, plus limité qu'avec les processeurs d'Intel. Pour ses premiers Macs à basculer sur l'architecture Apple Silicon, Apple a donc dû faire des compromis sur la connectique proposée. Si on pensait initialement que c'était ce qui avait poussé Apple à ne pas proposer d'option 10 Gigabit Ethernet sur le Mac mini, la firme de Cupertino a finalement lancé cette option le mois dernier. Pour un supplément de 115 €, il est donc possible de décupler les performances de la prise Ethernet du Mac mini.Cet ajout a suscité quelques interrogations : si le nombre de lignes PCie gérées par la puce Apple M1 est si limité, le port 10 Gigabit Ethernet partage-t-il sa bande passante avec d'autres composants ? En d'autres mots, le Mac mini rogne-t-il sur les performances quelque part si tous les ports sont fortement sollicités simultanément ? Le youtubeur Linus Tech Tip a réalisé un test pour répondre à cette question. Il a d'abord testé le port réseau uniquement, puis a rajouté un écran Pro Display XDR 6K et de multiples SSD tournant à pleine capacité. Résultat, le port 10 Gigabit Ethernet conserve bien un débit maximal et stable en toutes circonstances.Ce test nous permet de mieux comprendre l'organisation interne du Mac mini et les limites de la puce Apple M1. Selon les découvertes de Linus Tech Tip, il y a quatre lignes PCIe : une pour le connecteur Ethernet, une pour chaque port USB 4 (Thunderbolt 3) et une pour les deux ports USB-A et le Wi-Fi, le port HDMI étant directement relié au processeur via un connecteur DisplayPort interne. Le reste des composants, comme le stockage, ne passe pas par des lignes PCIe.On comprend donc mieux pourquoi la puce Apple M1 ne peut pas être intégrée dans des ordinateurs haut de gamme équipés d'une connectique plus riche. Avec seulement quatre PCIe, il serait ainsi impossible de créer un Mac mini avec quatre ports USB 4 sans faire de compromis sur les débits en cas d'utilisation simultanée des différents ports. C'est une limitation qui devrait logiquement sauter avec la prochaine génération de puces Apple Silicon amenée à intégrer des Macs plus musclés. En attendant, que les potentiels clients du Mac mini avec port 10 Gigabit Ethernet soient rassurés : les débits sont bien au rendez-vous quels que soient les usages.