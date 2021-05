Apple Music Hi-Fi se fait repérer... sur Android

Lossless streaming will consume significantly more data. A 3-minute song will be approximately: – 1.5 MB with high efficiency- 6 MB with high quality at 256 kbps- 36 MB with lossless at 24-bit/48 kHz- 145 MB with hi-res lossless at 24-bit/192 kHz. Support varies and depends on song availability, network conditions, and connected speaker or headphone capability.

Lossless audio files preserve every detail of the original file. Turning this on will consume significantly more data.

Lossless audio files will use significantly more space on your device. 10 GB of space could store approximately: – 3000 songs at high quality – 1000 songs with lossless – 200 songs with hi-res lossless

Les récentes rumeurs prêtant à Apple l'intention de dévoiler prochainement une version Hi-Fi d'Apple Music étaient bien fondées. C'est Apple qui nous l'a involontairement confirmé en laissant trainer des lignes de texte sans équivoque au sein de la dernière version bêta d'Apple Music, décompilée et analysée par 9To5Google . Nos confrères ont en effet déniché des phrases d'avertissement sur la quantité de données que le futur service sera capable d'avaler. Apple prévient ainsi qu'une chanson de trois minutes pèse 1,5 Mo en version compressée lorsque le réseau est dégradé, 6 Mo avec la qualité standard de 256 Kbit/s, 36 Mo en qualité sans perte à 24 bits / 48 kHz, et même 145 Mo en qualité sans perte haute définition à 24 bits / 192 kHz.Apple prévient également qu'activer le mode Hi-Fi consommera plus de données lorsque l'iPhone est connecté à un réseau cellulaire. Les titres prendront également plus de place sur le stockage local. 10 Go d'espace libre permettront par exemple de stocker 3 000 titres en qualité standard, 1 000 titres en qualité sans perte et 200 titres en qualité sans perte haute définition.Des bouts de code confirment l'adoption du format ALAC (Apple Lossless Audio Codec) pour les versions sans perte des titres d'Apple Music, avec la précision que toutes les chansons ne seront pas disponibles dans ce format. Il n'est à aucun moment question de tarif pour cette nouvelle offre, qui comprendra donc deux niveaux de qualité. Il a déjà été question d'une version Hi-Fi sans surcoût , mais il est possible que cela concerne la version sans perte et pas la version haute définition.Les premiers signes de l'arrivée d'une version Hi-Fi d'Apple Music ont été trouvés au sein de la version bêta d'iOS 14.6 , dont la version finale doit sortir dans les prochaines semaines. Des bruits de couloir anticipent une officialisation imminente , peut-être avec le lancement concomitant des AirPods 3.