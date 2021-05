Une annonce Apple Music cette semaine

Mise à jour 15:29 :

Apple a officialisé le lancement en juin de son offre incluant l'audio spatial et la qualité sans perte sans surcoût (en savoir plus).

Apple a une annonce à nous faire du côté d'Apple Music... mais il faudra encore attendre un peu : c'est juste unqui est pour le moment affiché sur la page d'accueil du service de streaming musical d'Apple. Le logo d'Apple Music, blanc sur noir, est affiché avec la phrase d'accroche suivante :Si on en croit les découvertes de ces derniers jours , c'est la version Hi-Fi d'Apple Music qui pourrait être annoncée cette semaine, peut-être dès ce mardi 18 mai En cliquant sur le logo d'Apple Music en illustration de cette annonce, on découvre une simple vidéo présentant le même logo qui pivote sur lui-même : il pourrait s'agir d'un indice de l'arrivée de la prise en charge de l'audio spatial sur le matériel compatible. Selon des informations cachées dans le code source de la dernière version bêta d'Apple Music pour Android, il devrait en tout cas y avoir deux niveaux de qualité pour l'offre Hi-Fi d'Apple Music : une version sans perte à 24 bits / 48 kHz et une version haute définition à 24 bits / 192 kHz. Il s'est murmuré qu'au moins la version de base pourrait être proposée sans surcoût La semaine dernière, Luke Miani promettait un lancement d'Apple Music Hi-Fi ce mardi 18 mai, et un lancement simultané des AirPods 3. Le youtubeur a vraisemblablement eu bon sur la première partie, reste à voir pour la deuxième. Rendez-vous demain !