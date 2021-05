Les derniers Apple Stores fermés rouvrent le 19 mai

Après les Apple Stores situés en plein air la semaine dernière , ce sera au tour des Apple Stores situés dans des centres commerciaux de rouvrir leurs portes ce mercredi 19 mai à l'occasion de l'assouplissement des mesures sanitaires en France. Sont concernées les boutiques de Dijon, Le Chesnay (Parly 2), Lieusaint (Carré Sénart), Lyon (Confluence, Part-Dieu), Marne-la-Vallée (Val d’Europe), Marseille, Nice, Puteaux (Les Quatre Temps), Rosny-Sous-Bois (Rosny 2), Saint Herblain (Atlantis) et Vélizy-Villacoublay (Vélizy 2). Après une première journée d'ouverture à 11h ce mercredi, les boutiques seront ouvertes de 10h à 19h.Comme pour les autres magasins français, ce n'est pas une réouverture complète : il ne sera pas encore possible de rentrer dans les Apple Stores pour manipuler les produits ou même pour réaliser des achats non prévus. L'entrée des boutiques restera en effet limitée aux retraits de commande ainsi qu'à l'assistance technique, et cela jusqu'à nouvel ordre.