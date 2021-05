Apple a recruté un designer pour Beats

Apple aurait-elle pour projet de se débarrasser de la marque Beats ? L'hypothèse avait fait l'objet de rumeurs l'année dernière, avec un argument simple : maintenant qu'Apple a lancé son propre service de streaming musical, ses propres écouteurs sans fil, son casque audio et ses enceintes connectées, la marque rachetée par Apple en 2014 fait désormais doublon dans tous ses domaines d'activité.C'est un bruit de couloir qui avait fait officiellement réagir Apple, avec Eddy Cue qui était monté au créneau pour affirmer que. Selon 9To5Mac , les paroles d'Apple ont bien été suivies par des actes, et notamment par l'embauche l'année dernière de Scott Croyle en tant que responsable du design des produits de Beats. Ancien designer de HTC, Scott Croyle ferait désormais l'interface entre Apple et le studio de design Ammunition, partenaire historique de Beats.On ne recrute pas un designer pour une entreprise moribonde : Apple n'a effectivement pas l'intention de se séparer de Beats à court terme. Selon nos confrères, Beats plancherait sur de multiples nouveaux produits mais on ne sait pas lesquels pour le moment. On peut cependant sans grand doute tabler sur un renouvellement de certaines modèles de casques, écouteurs, sans oublier les enceintes connectées qui pourraient offrir des alternatives au HomePod.