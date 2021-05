Apple Music Lossless dévoile son logo

Mise à jour 15:29 :

Apple a officialisé le lancement en juin de son offre incluant l'audio spatial et la qualité sans perte sans surcoût (en savoir plus).

Il y aura bien deux formules distinctes pour la version Hi-Fi d'Apple Music : le designer Stijn de Vries a déniché deux logos différents planqués dans la version web du service de streaming musical d'Apple. Il y aura la version Lossless (sans perte), et la version Hi-Res Lossless (sans perte de haute résolution). Apple a créé un nouveau logo avec une lettre M stylisée pour l'occasion.Les références à cette nouvelle évolution d'Apple Music sont nombreuses dans le code source du service : on trouve notamment des mentions du Dolby Atmos et du Dolby Audio. Dans la dernière version bêta d'Apple Music pour Android, on apprend même que la version Lossless sera à 24 bits / 48 kHz et la version Hi-Res Lossless de 24 bits / 192 kHz. Apple a lancé cette nuit une opération de teasing sur Apple Music avec la promesse d'une importante annonce :Le lancement de la version Hi-Fi d'Apple Music pourrait avoir lieu dès demain.