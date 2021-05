Apple Music : audio spatial et qualité sans perte en juin

Après le petit teasing de ce matin, Apple a officialisé cet après-midi une importante nouveauté pour Apple Music : dès le mois prochain, le service de streaming musical d'Apple prendra en charge l'audio spatial avec Dolby Atmos, ainsi qu'une qualité audio sans perte (Lossless Audio). Contrairement aux concurrents qui présentent leur offre Hi-Fi sous la forme d'une option, ces titres en haute qualité seront disponibles sans surcoût pour tous les abonnés d'Apple Music., se réjouit Oliver Schusser, Vice-Président d'Apple en charge d'Apple Music., ajoute-t-il. Au lancement, il y aura plusieurs milliers de titres compatibles avec l'audio spatial. Apple déclare travailler avec ses partenaires pour que l'ensemble de l'industrie se mette à ce format.Pour ce qui est du Lossless Audio, ce sont 75 millions de titres qui seront compatibles dès le lancement. Il sera possible de sélectionner différents niveaux de qualité (Réglages > Musique > Qualité audio) selon son équipement et sa connexion, de la qualité CD qui va de 16 bits / 44 kHz à 24 bits / 48 kHz, à la version haute résolution pour audiophiles à 24 bits / 192 kHz.Apple précise que son offre saura aussi s'adapter automatiquement à l'équipement de l'utilisateur. Par défaut, les utilisateurs possédant des AirPods ou produits Beats avec la puce H1 ou W1 bénéficieront automatiquement du Dolby Atmos, tout comme les haut-parleurs internes de l'iPhone, de l'iPad et du Mac.