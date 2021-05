Notre test des AirTags, les petits traqueurs d'Apple

Configuration d'un AirTag

En cas de perte

L'AirTag pour traquer des humains ?

Les AirTags sont vendus soit à l'unité, soit par lot de quatre. Ils sont livrés dans une petite boîte qui ne contient pas le moindre accessoire : les AirTags sont simplement glissés dans un petit support cartonné et sont déjà prêts à l'emploi. Il n'y a qu'une seule action à faire : tirer sur la petite languette plastifiée qui isole la pile de son contact. Une fois cette languette retirée, l'AirTag s'allume et émet un petit son. Il suffit alors de rapprocher l'AirTag de son iPhone ou de son iPad pour que la configuration se lance automatiquement.Comme pour d'autres accessoires d'Apple, la configuration démarre par un panneau de connexion avec une image du produit tournant sur elle-même. La procédure est très simple : il faut d'abord sélectionner un nom, soit parmi la liste standard (appareil photo, bagage, casque audio, clés, parapluie, portefeuille, sac à dos, sac à main, vélo ou veste) soit en indiquant un nom personnalisé correspondant ou non à l'objet que l'on souhaite traquer, puis relier l'AirTag en question à iCloud en validant son identifiant Apple. Et c'est tout !L'AirTag s'affiche alors parmi les autres appareils compatibles au sein de l'application Localiser, avec une petite icône correspondant au nom choisi (il est alternativement possible de choisir n'importe quel emoji). Il est dès lors possible de connaître la position de ses différents AirTags à tout moment, qu'ils soient à proximité de l'utilisateur ou non. À proximité, l'AirTag est détecté directement par vos appareils Apple environnants. À distance, il compte sur les centaines de millions d'appareils Apple en circulation pour capter son signal et transmettre à iCloud leur propre géolocalisation. En l'absence de géolocalisation récente, l'application affiche la dernière position enregistrée et l'horaire de la dernière détection.Lorsque l'on a égaré un objet équipé d'un AirTag, il y a plusieurs manières pour le retrouver. Il faut quoi qu'il en soit lancer l'application Localiser qui va permettre d'afficher sur une carte les différents appareils reliés à votre compte Apple. C'est la dernière position connue de l'AirTag qui sera affichée sur la carte, avec une indication du délai depuis la dernière détection ; cela peut êtreen cas de détection immédiate, notamment à proximité, ou, heures voire jours si l'AirTag n'est plus à proximité d'un appareil Apple susceptible de le capter.Si l'AirTag a été détecté à proximité, deux options sont possibles. Il est d'abord possible de faire sonner l'AirTag pour le retrouver à l'oreille. C'est pratique et suffisant dans un appartement, mais pas forcément à l'extérieur ou en tout cas dans les environnements avec de l'activité, du public ou de la musique : le haut-parleur de l'AirTag reste modeste et peut aisément se faire recouvrir.Sur les modèles d'iPhone compatibles avec la technologie Ultra Wideband (iPhone 11 ou 12), une fonctionnalité de géolocalisation précise est également proposée. Elle ne fonctionne que sur quelques mètres, mais elle est redoutablement efficace. Une fois que l'iPhone a capté l'AirTag recherché, il dirige son utilisateur vers celui-ci de manière très précise, à l'aide d'une flèche et de vibrations de plus en plus rapprochées et intenses. Il n'y a pratiquement aucune marge d'erreur, et le guidage est extrêmement réactif et s'adapte au moindre mouvement de l'utilisateur.L'Ultra Wideband est impressionnant mais a tout de même ses limites. La portée est bonne, mais le signal est sensible aux obstacles : il ne faut pas compter dessus pour un guidage précis à travers un appartement coupé en deux par un mur porteur. Le système mis au point par Apple fait également appel à la caméra de l'iPhone : la localisation précise ne fonctionne pas dans le noir (mais il est alors possible de faire appel au flash) et nécessite souvent de se déplacer un peu pour se déclencher.Si l'AirTag a été détecté à distance, il y a également deux options possibles. La première consiste tout simplement à demander l'itinéraire vers le dernier emplacement enregistré : c'est alors l'application Plans qui prend le relai jusqu'à ce qu'il soit à nouveau possible de détecter l'AirTag à proximité. La seconde, si l'AirTag n'a pas été détecté récemment, consiste à activer le mode Perdu pour recevoir une notification lorsque l'AirTag sera à nouveau localisé, verrouiller le jumelage de l'AirTag avec son identifiant Apple et mettre en place un message ainsi qu'un moyen de contact (numéro de téléphone ou e-mail) si quelqu'un tombe sur l'AirTag et souhaite le rendre à son propriétaire.En cas de nouvelle détection, une notification permet au propriétaire de savoir où l'AirTag se trouve puis d'obtenir un itinéraire vers celui-ci. La bonne marche de cette fonctionnalité dépend de la force du réseau Localiser d'Apple. Nous avons pu le tester en ville, et il est diablement efficace : dans l'espace public, il ne faut pas longtemps pour qu'un utilisateur d'iPhone passe à proximité et permette de recevoir la notification souhaitée. Le système fonctionne d'ailleurs aussi dans des lieux sans réseau (parking, cave ou zone blanche), l'iPhone enregistrant sa position et attendant de retrouver du réseau pour la communiquer. Pour une utilisation dans des lieux très reculés, les AirTags seront moins pertinents qu'un traqueur GPS en bonne et due forme.En cas de découverte par un tiers, l'AirTag ne communique sa présence que dans un seul cas de figure : s'il a été perdu depuis deux ou trois jours et s'il ressent du mouvement. Il émet alors une petite sonnerie pendant quelques secondes pour se faire remarquer. Mais à part ceci, rien sur l'AirTag n'indique ce que la personne venant de le découvrir doit faire. Le seul mode de communication avec l'AirTag passe en effet par la technologie NFC, ce qui n'a rien d'évident. Il faut en effet scanner l'AirTag avec la puce NFC d'un smartphone compatible pour être redirigé sur une page du site d'Apple qui permet d'obtenir les informations préalablement données par son propriétaire (ainsi que les instructions pour, si besoin, désactiver l'AirTag).Lors de la présentation des AirTags, Apple en a fait des tonnes sur le respect de la vie privée et notamment sur l'impossibilité d'utiliser les AirTags pour espionner les déplacements d'autres personnes., clame Apple sur son site web. Sur ce point précis, il y a deux principaux garde-fous : l'affichage d'une notification sur l'iPhone s'il détecte qu'un AirTag éloigné de son propriétaire suit son utilisateur, et l'émission d'un son par le AirTag lui-même s'il détecte qu'il est déplacé alors qu'il est séparé de son propriétaire.Nous avons voulu vérifier ces allégations et avons demandé à un cobaye équipé d'un iPhone d'embarquer un AirTag dans ses affaires et de partir à sa journée de travail comme s'il n'était pas au courant de sa présence. Nous ne nous attendions certes pas à ce que l'AirTag signale sa présence immédiatement, mais sa discrétion a dépassé l'entendement. Nous avons en effet pu suivre notre cobaye à la trace toute la journée, sans qu'il ne soit au courant qu'il était traqué. Ce n'est qu'à son retour à son domicile que son iPhone l'a averti qu'un AirTag suivant ses déplacements avait été détecté.Comme vous pouvez le voir sur les captures d'écran ci-dessus, la première détection de l'AirTag a eu lieu à 08:52, et l'alerte du suivi s'est déclenchée à 17:03. Entre temps, l'utilisateur a eu le temps de nous dévoiler l'emplacement de son bureau, ses différents trajets et rendez-vous, sans être mis au courant à aucun moment que son propre iPhone dévoilait sa position à un tiers. Les relevés ont d'ailleurs été nombreux tout au long de la journée, avec plusieurs mises à jour par heure.Cet important délai n'est clairement pas une défaillance du système : l'iPhone a bien détecté l'intrus dès le petit matin. Il a en revanche délibérément choisi de ne pas avertir son propriétaire d'une suspicion d'espionnage, attendant la fin de journée pour lui dévoiler une cartographie d'une précision effarante.Bien sûr, la personne espionnée reçoit alors les instructions nécessaires pour mettre le mouchard hors de nuire (il suffit tout bêtement de retirer la pile ), et pour obtenir le numéro de série de l'AirTag qui pourra être communiqué à la police. Le numéro de série de l'AirTag étant relié à un identifiant Apple, il y a ainsi une chance de retrouver son propriétaire.Ce petit test est suffisant pour nous montrer que les AirTags pourraient engendrer d'importantes dérives de la part de personnes malveillantes. Beaucoup de scénarios assez glauques peuvent aisément être imaginés, et les mesures logicielles mises en place par Apple pour limiter les abus ne sont tout simplement pas suffisantes.Nous avons d'ailleurs ici suivi une personne équipée d'un iPhone capable de détecter un AirTag. Dans le cadre d'une personne équipée d'un smartphone Android — ou d'un enfant sans smartphone — aucune alerte n'est possible et l'espionnage peut donc passer totalement inaperçu. Ces utilisateurs ne communiquent certes pas leur position directement, mais ils restent à même de croiser régulièrement d'autres personnes équipées d'un iPhone qui révélera alors leur emplacement.Il faut d'ailleurs trois jours d'éloignement de son propriétaire pour qu'un AirTag commence à se manifester par des petites sonneries durant quelques secondes, avec un espacement de plusieurs heures entre les sonneries. Dans bien des scénarios, un AirTag malveillant pourra donc être récupéré dans ce laps de temps... ou être placé de manière à ce que sa modeste sonnerie passe inaperçue (scotché sous la carrosserie d'une voiture ou étouffé dans une boîte, par exemple). D'ailleurs, notez que les sonneries n'ont lieu qu'en cas de mouvement de l'AirTag : s'il reste immobile, il reste silencieux.La bonne nouvelle, c'est que ces lacunes sont principalement logicielles. Apple pourrait tout à fait modifier le système de détection des AirTags pour que les notifications soient bien plus réactives, quitte à engendrer de faux positifs de temps en temps. Même chose pour le délai et la fréquence des sonneries. Également, il nous paraît ahurissant qu'Apple n'ait pas mis en place les briques logicielles nécessaires pour que les fabricants de marques tierces puissent intégrer la détection d'AirTags à leurs produits. Il est impensable qu'un utilisateur de smartphone Android ne puisse pas être tenu au courant qu'un appareil espion révèle régulièrement sa position (via d'autres appareils compatibles qu'il croise régulièrement) alors que le système repose sur un simple signal Bluetooth qu'il peut parfaitement capter.

(lire : Comment changer la pile CR2032 d'un AirTag)

Et pour le vol ? Les oublis ? Les automatisations ?

Conclusion

Les AirTags n'ont pas été conçus pour être un système anti-vol. Ils peuvent donner un petit coup de main dans certains cas, mais ce n'est pas leur objectif. Apple n'a ainsi mis en place aucun système d'alerte en cas d'éloignement soudain d'un AirTag : si votre vélo se met subitement à bouger alors que vous êtes tranquillement assis à votre bureau, l'iPhone ne vous préviendra pas. L'AirTag continuera en revanche à communiquer, et ce sera peut-être même l'iPhone du voleur qui vous communiquera sa position une fois que vous aurez remarqué le vol et activé le mode Perdu... à condition qu'il ne repère pas l'AirTag et que son iPhone ne le prévienne pas qu'il se déplace avec un mouchard. L'application Localiser n'enregistre d'ailleurs pas l'historique des déplacements, seulement la dernière position enregistrée. En l'état, c'est mieux que rien mais c'est tout de même assez bancal.Même chose pour les oublis. Imaginons que vous devez absolument penser à prendre quelque chose avec vous en déplacement, par exemple un appareil photo. Vous glissez un AirTag que vous nommez "Appareil photo" dans la pochette de l'appareil, et demandez à Siri de bien vous faire penser à le prendre lorsque vous quittez votre domicile. Plutôt simple, non ? Ce n'est pourtant pas possible.Il n'y a d'ailleurs aucune automatisation possible avec la géolocalisation des AirTags. Il y aurait pourtant des tas d'utilisations domotiques intéressantes à mettre en place avec l'application Raccourcis, par exemple avec des actions à déclencher en cas de mouvements, de rapprochements d'appareils, de pertes de détection ou de nouvelle détection après une absence, mais Apple n'a pas mis en place ce qu'il faut pour rendre cela possible. C'est peut-être une limitation volontaire pour éviter tout abus, mais cela limite le potentiel de ces petits accessoires qui donnent plein d'idées mais qui frustrent rapidement.Enfin, il n'y a pas de partage familial sur les AirTags : un AirTag ne peut être traqué que par un seul identifiant Apple à la fois. Il est donc impossible d'utiliser les AirTags dans un contexte de couple ou de famille, et encore moins d'entreprise, à moins de multiplier les traqueurs (précisons au passage qu'il n'est pas possible d'appairer plus de seize AirTags par identifiant Apple).Il y a bien quelques critiques matérielles à faire sur les AirTags : ils se rayent facilement, ils sont un peu trop épais pour une insertion dans un portefeuille, et l'absence de trou pour pouvoir les accrocher à un porte-clés sans avoir à utiliser d'accessoire est une aberration. Mais c'est à peu près tout : ils sont solides, résistent à l'eau, présentent une autonomie largement suffisante (plus d'un an) et ils font surtout ce qu'on leur demande. À proprement parler, il n'y a pas de défaut technique et c'est même impressionnant de simplicité et d'efficacité.Les vrais reproches que nous avons à faire aux AirTags sont en revanche logiciels. Nous l'avons vu, il est trop facile d'utiliser les AirTags pour suivre des personnes à leur insu, et c'est un sujet important : Apple doit impérativement renforcer son système d'alertes et l'ouvrir aux utilisateurs d'Android. Les AirTags sont également frustrants en terme de fonctionnalités : Apple aurait pu aller bien plus loin que le simple suivi d'objets, l'efficacité du réseau Localiser et la grande sensibilité des traqueurs permettant d'imaginer de nombreux usages alternatifs. Les ingénieurs de Cupertino ne manquent sans doute pas d'imagination, mais on imagine qu'Apple a voulu y aller doucement pour sa première version, notamment pour limiter les possibilités d'abus. Peut-être que de futures mises à jour logicielles permettront d'aller plus loin...Vous pouvez obtenir les AirTags directement chez Apple, à 35 € à l'unité ou à 119 € par lot de quatre. L'Apple Store est le seul vendeur à proposer la gravure (gratuite) des AirTags. Alternativement, vous pouvez retrouver les traqueurs d'Apple chez les revendeurs officiels, souvent avec des délais réduits, à l'unité chez Amazon Darty ou Boulanger ou le pack de quatre chez Amazon Darty ou Boulanger