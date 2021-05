iOS 14.6 en version RC, les nouveautés

Apple Card Family

• Apple Card can be shared with up to five people, including anyone 13 years or older in your Family Sharing group

• Apple Card Family adds support for families to track expenses, manage spending with optional limits and controls, and build credit together



Podcasts

• Subscription support for channels and individual shows



AirTag and Find My

• Lost mode option to add an email address instead of a phone number for AirTag and Find My network accessories

• AirTag will show the partially masked phone number of the owner when tapped with an NFC-capable device



Accessibility

• Voice Control users can unlock their iPhone for the first time after a restart using only their voice



This release also fixes the following issues:

• Unlock with Apple Watch may not work after using Lock iPhone on Apple Watch

• Reminders may appear as blank lines

• Call blocking extensions may not appear in Settings

• Bluetooth devices could sometimes disconnect or send audio to a different device during an active call

• iPhone may experience reduced performance during startup

Il aura fallu attendre trois mois pour la sortie d'iOS 14.5 , mais le temps de développement d'iOS 14.6 sera beaucoup plus court : en version bêta depuis à peine un mois , la future mise à jour est déjà entrée en versionhier soir. La version RC est celle qui sera mise à la disposition du grand public si aucun problème majeur n'est détecté dans les jours suivant sa publication. On est donc très proche du lancement pour iOS 14.6.Apple a profité de cette version RC pour dévoiler les notes de version de cette mise à jour. Elle apportera la prise en charge d'Apple Card Family aux États-Unis, des abonnements payants pour les podcasts , la possibilité de spécifier une adresse e-mail pour le mode Perdu dans l'application Localiser, ou encore la possibilité d'utiliser le contrôle vocal pour déverrouiller son iPhone suite au démarrage. iOS 14.6 permettra également de corriger de multiples petits bugs. Enfin, les notes de version ne le précisent pas mais c'est sans doute iOS 14.6 qui sera nécessaire pour la prise en charge de l'audio spatial et de la qualité sans perte sur Apple Music au lancement de ces nouveaux formats en juin.