macOS 11.4 en version RC avec peu de nouveautés

Podcasts

• Apple Podcasts subscriptions are available for purchase via monthly and annual subscriptions

• Channels group together collections of shows from podcast creators



This release also fixes the following issues:

• Bookmarks in Safari may get reordered or moved into a folder that can appear hidden

• Certain websites may not display correctly after your Mac wakes from sleep

• Keywords may not be included when exporting a photo from the Photos app

• Preview may become unresponsive when searching PDF documents

• 16-inch MacBook may become unresponsive when playing Civilization VI

Après les multiples nouveautés de macOS 11.3 , il faudra se contenter d'une mise à jour beaucoup plus mineure pour macOS 11.4. Cette nouvelle mouture du système d'exploitation du Mac arrive au bout de son développement et Apple a mis en ligne la version Release Candidate hier soir. La version RC est celle qui basculera en version finale si aucun bug majeur n'est détecté dans les prochains jours. Si tout se passe bien, macOS 11.4 pourrait donc sortir dès la semaine prochaine.Côté nouveautés, le menu sera donc plutôt maigre. En terme de fonctionnalités, macOS 11.4 n'apporte que la prise en charge des abonnements payants dans l'application Podcasts , comme vous pouvez le voir dans les notes de version communiquées par Apple ci-dessous. La mise à jour apporte également quelques corrections de bugs très spécifiques. Enfin, les notes de version ne le précisent pas mais macOS 11.4 apporte la prise en charge sur les Macs Intel des cartes graphiques AMD Navi basées sur l'architecture RDNA2 (6800, 6800XT et 6900XT).