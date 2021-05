Apple Music Lossless, sur aucun AirPod ni HomePod

C'était une nouveauté attendue de longue date : hier, Apple a annoncé l'arrivée dès le mois de juin de l'audio spatial (Dolby Atmos) et de la qualité sans perte (Lossless Audio) sur Apple Music. Pour l'audio spatial, qui va plus loin que la stéréo classique et permet un son plus immersif, la compatibilité sera assez large avec la prise en charge des AirPods ou casques Beats équipés de la puce H1 ou W1, sans oublier le HomePod. Pour la qualité sans perte, c'est en revanche une autre affaire : Apple a confirmé à la presse américaine qu'aucun modèle de HomePod ou de AirPods ne prendra en charge ce niveau de qualité. Il faudra donc du bon vieil équipement filaire traditionnel pour profiter de la version Lossless d'Apple Music.Les fichiers nécessaires pour l'audio sans perte vont peser beaucoup plus lourd que les fichiers traditionnellement utilisés pour Apple Music : ce sera en moyenne 6 fois plus pour la qualité CD, et jusqu'à 24 fois plus pour la qualité haute-définition la plus élevée. Pour des appareils sans fil fonctionnant en Bluetooth, c'est une quantité de données qu'il n'est pour l'instant pas possible de transmettre en temps réel. Même le casque AirPods Max d'Apple ne pourra prendre en charge ce niveau de qualité (y compris via la connexion filaire qui ne gère que les sources analogiques), ce qui risque d'être plutôt dommageable pour l'image de ce casque qui se veut particulièrement haut de gamme.