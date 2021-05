Des écouteurs Beats Studio Buds repérés dans iOS 14.6

Les visuels de nouveaux écouteurs ont été repérés au sein de la version RC d'iOS 14.6 qui a été envoyée aux développeurs hier soir. Il ne s'agit pas des tant attendus AirPods 3 mais de nouveaux modèles sans fil de Beats, nommés Beats Studio Buds. Il s'agit de modèles intra-auriculaires encore plus compacts que les AirPods Pro, sans tige externe. Ces nouveaux écouteurs sans fil sont livrés avec un boîtier de recharge un peu plus ovale mais similaire à celui des AirPods. Il y a trois couleurs : le noir, le blanc et le rouge.

Image par MacRumors

Beats Studio Buds ‘charged’ pic.twitter.com/xTqj1vo8Mq — Steve Moser (@SteveMoser) May 17, 2021

Ce design ressemble beaucoup à ce qui est attendu pour la seconde génération d'AirPods Pro, qui est attendue pour la fin d'année . L'officialisation de ces Studio Buds de Beats devrait en tout cas être moins tardive : la sortie d'iOS 14.6 étant imminente, il faut s'attendre à une commercialisation de ces nouveaux modèles avant l'été.