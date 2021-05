Magic Keyboard : Touch ID limité aux Macs Apple Silicon

Le clavier équipé de Touch ID qui accompagne l'iMac M1 sera pleinement compatible avec tous les Macs équipés d'une puce Apple Silicon, confirme Apple dans une nouvelle fiche publiée sur son site web. Apple explique que son nouveau clavier est dépourvu d'enclave sécurisée : il ne fait que comparer l'empreinte qu'on lui propose à celle enregistrée dans le Mac auquel il est appairé. Il peut également enregistrer une nouvelle empreinte dans cette enclave sécurisée, et offrir une intéressante solution d'authentification biométrique pour les utilisateurs du Mac mini. Il peut aussi fonctionner sans accroc en doublon du capteur déjà présent sur les MacBook Air et MacBook Pro.Le clavier pourra fonctionner avec les Macs intégrant un processeur Intel, mais Touch ID sera alors inopérant (même chose pour l'iPad ). Apple précise que son clavier ne peut être appairé qu'avec un Mac à la fois, mais que chaque Mac peut maintenir une connexion sécurisée avec cinq claviers.Le nouveau Magic Keyboard de l'iMac n'est pour le moment pas vendu à l'unité, mais cela ne tardera probablement pas. Côté tarifs, il faut s'attendre à une facture salée : l'ancien Magic Keyboard coûte 109 € , et l'option pour obtenir Touch ID sur le modèle d'iMac en étant dépourvu coûte 50 €. On pourrait donc grimper à 159 € pour ce modèle, et même 185 € pour le modèle étendu avec pavé numérique. À suivre...