Mini-LED : les futurs MacBook Pro en retard ?

La production des dalles Mini-LED, qui offrent plus de luminosité et des contrastes plus importants, pose des difficultés au fournisseurs d'Apple. On le voit du côté de l'iPad Pro 12,9" de 2021 , premier produit grand public à en être équipé, qui affiche encore un bon mois et demi d'attente à la commande. Selon Bloomberg , les partenaires d'Apple auraient du mal à produire de grandes quantités de ces dalles complexes à fabriquer, et il ne faudrait donc pas s'attendre à ce que les délais reviennent à la normale tout de suite.Si ces difficultés ne se résorbent pas, elles pourraient poser des problèmes sur d'autres produits de la marque. Les prochains candidats à l'intégration de dalles Mini-LED seraient en effet les nouveaux MacBook Pro haut de gamme, ceux qui attendent la bascule sur l'architecture Apple Silicon et une refonte de leur design . Selon DigiTimes , la commercialisation de ces nouveaux modèles pourrait être repoussée à la toute fin d'année pour le modèle 14", voire au début d'année 2022 pour le modèle 16" si la dégradation de la situation sanitaire vient s'ajouter aux difficultés de production chez les sous-traitants asiatiques d'Apple.

Les modèles 13,3" et 16" actuels

Les successeurs du MacBook Pro 13,3" haut de gamme (quatre ports USB-C) et du MacBook Pro 16" ne sont quoi qu'il en soit pas attendus avant l'automne au plus tôt, ceux-ci devant intégrer une puce Apple Silicon de seconde génération faisant appel à un nouveau procédé de gravure de TSMC. Selon les rumeurs et fuites dont nous disposons pour le moment, les nouveaux MacBook Pro devraient inaugurer un nouveau design plus angulaire et plat, avec une connectique plus variée (HDMI, lecteur de carte SD et MagSafe) et le retour de touches traditionnelles à la place de la Touch Bar. Le petit modèle devrait profiter de l'occasion pour passer d'un écran de 13,3" à 14".