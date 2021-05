L'iMac, l'iPad Pro et l'Apple TV disponibles dans les Apple Stores vendredi

La réouverture ce mercredi des derniers Apple Stores qui avaient baissé le rideau dans le cadre des mesures sanitaires prises en France ce printemps tombe à point nommé : Apple vient d'annoncer que ses dernières nouveautés seront disponibles dans ses magasins dès ce vendredi 21 mai. Cela coïncidera avec les premières livraisons de l'iMac M1 , de l'iPad Pro M1 ainsi que le nouvel Apple TV 4K Il sera donc possible d'acheter ces produits sur l'Apple Store en ligne et les retirer en boutique le jour même si les stocks sont bien au rendez-vous. Il est possible que des iMac de démonstration soient mis en vitrine, mais il y a en revanche peu de chance de pouvoir les manipuler : bien que les Apple Stores rouvrent enfin, ils n'accueillent les visiteurs que pour les retraits de commande et le service technique. Concernant l'iMac justement, notez que toutes les couleurs ne seront pas disponibles en magasin : seuls les coloris bleu, vert, rose et argent seront en stock, et il faudra impérativement passer par une commande en ligne pour les coloris jaune, orange et mauve.