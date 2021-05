Plein de détails sur les futurs Macs sur Apple Silicon

La prochaine grosse annonce d'Apple concernerait le MacBook Pro, avec la bascule sur l'architecture Apple Silicon des modèles 13,3" haut de gamme (quatre ports Thunderbolt) et des modèles 16". La révision aurait lieu dès cet été et non en fin d'année comme le pensaient de nombreuses rumeurs. Au programme, il y aurait une refonte du design, avec le petit modèle qui passerait à une diagonale de 14" pour l'occasion.Noms de code J314 et J316, les deux nouveaux modèles auraient un châssis repensé, plus plat et angulaire. Le port de charge magnétique MagSafe ferait son grand retour, tout comme un connecteur HDMI et le tant regretté lecteur de cartes SD. La Touch Bar céderait sa place à des touches de fonction plus traditionnelles.Côté processeur, c'est donc une puce Apple Silicon de seconde génération qui serait au programme. Il y aurait deux versions différentes, dont les noms de code seraient Jade C-Chop et Jade C-Die. Les deux embarqueraient 10 coeurs : 8 pour les performances et 2 pour les économies d'énergie. Aujourd'hui, la puce Apple M1 intègre 8 coeurs : 4 pour les performances et 4 pour les économies d'énergie. La puissance brute serait identique sur les deux modèles, qui se distingueraient sur leur partie graphique qui intégrerait 16 ou 32 coeurs, contre 8 coeurs aujourd'hui sur la puce Apple M1. Il y aurait la possibilité d'intégrer jusqu'à 64 Go de RAM (16 Go maximum aujourd'hui), et il y aurait plus de lignes PCIe pour la prise en charge de la connectique plus riche.

La gamme actuelle

Apple compterait également revoir le design du MacBook Air, qui serait encore plus compact, plus fin et plus léger, mais il faudra attendre un peu : la révision serait prévue pour la fin de l'année avec le successeur direct de la puce Apple M1. Nom de code Staten, la nouvelle puce Apple M2 intégrerait un nombre de coeurs inchangé côté processeur, mais passerait de 7 ou 8 coeurs à 9 ou 10 coeurs côté graphismes. Cette puce Apple M2 serait également destinée à intégrer le MacBook Pro d'entrée de gamme.Du côté des ordinateurs de bureau, Apple aurait prévu un nouveau Mac mini haut de gamme pour remplacer le dernier modèle avec processeur Intel encore au catalogue. Il intégrerait la même puce de seconde génération que les MacBook Pro haut de gamme, avec un maximum de 64 Go de RAM et quatre ports USB 4 au lieu de deux. Mark Gurman ne précise pas de calendrier pour la sortie de ce modèle. Le journaliste est également évasif sur la sortie du successeur de l'iMac 27", qui aurait été mis en pause il y a plusieurs mois pour accélérer la sortie du modèle 24" en entrée de gamme.Mark Gurman donne en revanche plus d'informations sur le futur du Mac Pro. La bascule sur Apple Silicon serait prévue pour 2022, avec deux versions dont les noms de code sont Jade 2C-Die et Jade 4C-Die. La puce utilisée aurait 20 ou 40 coeurs, soit 16 ou 32 coeurs pour les performances secondés de 4 ou 8 coeurs pour les économies d'énergie. Elle intégrerait également 64 ou 128 coeurs pour les graphismes. L'ensemble serait intégré dans un châssis plus petit que celui du Mac Pro actuel.