Premiers déballages et aperçus de l'iMac M1

L'iMac M1 a été présenté le 20 avril , mais sans disponibilité immédiate : ce n'est que ce vendredi 21 mai que les premières livraisons sont prévues. À quelques jours du lancement officiel, Apple a comme à son habitude envoyé quelques exemplaires de démonstration à des youtubeurs et journalistes américains, qui nous présentent aujourd'hui un aperçu du nouvel iMac ainsi que quelques impressions et tests rapides.Sans surprise, la puce Apple M1 présente exactement les mêmes performances que sur le MacBook Pro 13,3". Pour le reste, vous pouvez découvrir un aperçu général du design, de l'écran, de la webcam, des micros et des haut-parleurs, du clavier avec Touch ID ou du bloc d'alimentation...Les premiers modèles d'iMac M1 arriveront en boutique ce vendredi, mais on ne sait pas encore s'il sera possible de les approcher à causes des mesures sanitaires mises en place en France. Si vous souhaitez passer commande, vous pouvez retrouver le nouveau tout-en-un d'Apple sur l'Apple Store ainsi que chez les revendeurs comme Amazon Boulanger et Fnac . Le nouvel iMac est référencé sur notre comparateur de prix : il n'y a pas encore de remises, mais vous pouvez déjà créer vos alertes personnalisées pour recevoir un e-mail à la moindre baisse.