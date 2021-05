Apple Watch Series 7 : des bords plats et un coloris vert ?

Après six générations sans évolutions notables, l'Apple Watch devrait voir son design évoluer cette année. C'est Ming-Chi Kuo qui avait lâché cette information en premier, dès le mois de septembre dernier. Le célèbre analyste n'avait en revanche pas le moindre détail à donner sur les changements apportés au châssis de la montre connectée d'Apple, et c'est Jon Prosser et Sam Kohl qui ont annoncé dans leur podcast Genius Bar que l'Apple Watch allait suivre une certaine tendance de design observée sur d'autres produits d'Apple ces derniers temps : le retour à des bordures plates et non plus arrondies.Selon les deux compères, Apple aurait bien fait attention à ne pas utiliser des angles trop tranchants : ils ne seraient pas tout à fait à 90° et le châssis serait donc encore légèrement bombé sur ses côtés, sans doute pour éviter des accrochages trop importants avec les vêtements. Autre évolution de design plus anecdotique mais qui fera plaisir à certains utilisateurs : la mise en place d'un coloris vert. On ne sait pas si cette nouvelle couleur viendrait en complément des modèles actuels ou en replacement d'une teinte existante.

Les cinq coloris actuels

En mars dernier, Mark Gurman évoquait de son côté l'arrivée possible d'un tout nouveau boîtier , avec une matière entre le caoutchouc et la gomme qui ressemblerait à celui des célèbres montres G-Shock de Casio : cette nouvelle option serait surnommée « Explorer Edition » en interne. Reste bien évidemment la question des nouveautés techniques et celle-ci n'est pas abordée ici. Il a beaucoup été question de l'intégration d'un lecteur de glycémie non invasif, mais ce n'est absolument pas une certitude pour le moment.