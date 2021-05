Apple TV : attention au réglage de l'équilibre des couleurs

Avec tvOS 14.5, Apple a mis au point un outil de calibration de l'Apple TV, ou plutôt de « réglage de l'équilibre des couleurs » pour reprendre les termes utilisés dans les réglages du petit boîtier multimédia d'Apple. L'outil fait appel aux capteurs frontaux de l'iPhone, qui vont analyser puis ajuster les couleurs émises sur le téléviseur de l'utilisateur. Le processus est très simple et vous pouvez retrouver toutes les étapes sur cet article Le spécialiste Vincent Teoh de HDTVTest a testé ce système sur différents téléviseurs LED et OLED, et les résultats sont plutôt contrastés. Si le système d'Apple fait mieux que les réglages standard des téléviseurs, il peut parfois faire moins bien que certains préréglages plus avancés. Dans d'autres cas, il peut effectivement améliorer l'équilibre des couleurs mais créer un phénomène de postérisation dégradant l'image d'une autre manière.En bref, ce n'est pas la panacée et ce n'est pas pour rien qu'Apple propose un comparatif de l'image originale et de l'image corrigée à la fin du test réalisé avec l'iPhone. Vincent Teoh conclut ainsi que cette calibration automatique ne peut remplacer une calibration manuelle réalisée par un professionnel, et conseille de s'intéresser aux réglages du téléviseur lui-même avant de lancer un réglage spécifique sur l'Apple TV. On s'en serait douté, mais c'est toujours bon à rappeler.