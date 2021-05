Des fournisseurs d'Apple contraints de fermer à Taïwan

C'est un nouvel épisode fâcheux qui ne va pas arranger la pénurie de composants qui frappe l'ensemble de l'industrie high-tech partout dans le monde. À Taïwan, l'épidémie de Covid-19 continue de faire rage et le gouvernement local a décidé de fermer plusieurs usines afin de limiter les risques de propagation. D'importants sites de Foxconn et Luxshare sont concernés, avec un minimum de deux semaines de fermeture qui auront un impact sur la livraison de leurs commandes.Les deux fabricants travaillent sur différents produits Apple. L'année dernière, lorsque c'était la Chine qui était fortement touchée par l'épidémie, Foxconn avait par exemple déménagé certaines lignes d'assemblage d'iPad et d'Apple Watch de la Chine à Taïwan... Une stratégie de diversification qui sera sans doute gagnante à long terme, mais qui tombe plutôt mal dans la situation actuelle.Foxconn s'était déjà déclaré inquiet de sa capacité de production, avec une baisse attendue de 10% de sa capacité de livraison sur cette année 2021. La pénurie de composants, due en partie aux multiples fermetures d'usines depuis un an combinées à la hausse de la demande avec les confinements et le télétravail, devrait se poursuivre jusqu'à 2022. Apple a également prévenu que cela aurait des conséquences sur ses activités et notamment sur les gammes de Mac et d'iPad qui risquent de subir des délais dans les prochains mois.