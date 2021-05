Premiers aperçus de l'iPad Pro M1 et son écran Mini-LED

Les iPad Pro de 2021 , équipés de la puce M1, seront disponibles ce vendredi 21 mai. Avec un peu d'avance sur la sortie officielle, Apple a envoyé quelques exemplaires de démonstration à des youtubeurs et journalistes américains qui nous livrent aujourd'hui des visites guidées ainsi que leurs premières impressions sur ces nouvelles tablettes.Il est plus spécifiquement question du modèle 12,9", qui a la particularité d'intégrer un écran Mini-LED procurant une luminosité accrue et un meilleur contraste, avec des noirs absolus sur les zones éteintes. Sur ce point, les réactions sont globalement dithyrambiques mais avec une nuance sur la finesse du rétro-éclairage. Contrairement à une dalle OLED où chaque pixel est allumé individuellement, un écran Mini-LED fonctionne par groupe de pixels. Dans le cadre d'un affichage en blanc sur noir plus fin que le groupe de pixels en question, des pixels noirs se retrouvent rétro-éclairés et cela donne un effet de halo lumineux (le) qui peut être désagréable. La vidéo de The Verge ci-dessous permet de se rendre compte de cet effet lors de la lecture d'un livre électronique.Pour le reste, vous pouvez notamment découvrir la nouvelle caméra frontale ultra grand-angle ainsi que la fonctionnalité Cadre centré, le Magic Keyboard décliné en blanc, et quelques tests de performance sur la puce Apple M1 (toujours aussi puissante), la RAM accrue qui permet plus de souplesse en multi-tâches, la 5G ou encore le connecteur Thunderbolt.Officiellement présentée le 20 avril dernier , la nouvelle gamme d'iPad Pro arrivera donc en rayons ce vendredi. Vous pouvez acheter votre exemplaire sur l'Apple Store (il y a environ deux semaines de délai sur les modèles 11" et un peu plus d'un mois sur les modèles 12,9"), et vous pouvez alternativement retrouver les nouveaux iPad Pro chez les revendeurs officiels comme Amazon ( 11" 12,9" ), Boulanger ( 11" 12,9" ) ou la Fnac ( 11" 12,9" ). Vous pouvez enfin retrouver l'iPad Pro de 2021 sur notre comparateur de prix . Il n'y a pas encore de remises, mais vous pouvez d'ores et déjà créer vos alertes afin de recevoir un e-mail dès qu'il y aura des offres.