Des rendus de l'Apple Watch Series 7

En dehors de l'intégration de l'écran plus grand aux bords arrondis sur l'Apple Watch Series 4, la montre connectée d'Apple n'a jamais subi d'évolution notable de son design depuis sa sortie. Cela devrait changer cette année avec l'arrivée de l'Apple Watch Series 7. C'est l'analyste Ming-Chi Kuo qui l'avait promis en premier dès septembre dernier , et Jon Prosser a ce matin annoncé que la future montre arborerait des bords plats.Ce soir, le revient sur le sujet avec des rendus 3D créés par Ian Zelbo à partir de fichiers CAD et de photos volées, et nous pouvons découvrir ce à quoi ressemblerait cette nouvelle génération d'Apple Watch. Le design reste grandement familier, mais on retrouve donc les bords plats qui rappellent la tendance de design récemment observée sur d'autres produits d'Apple. Cette évolution se fait visiblement sans changement au niveau du bracelet, ce qui est encourageant pour la compatibilité des modèles produits jusqu'ici. Les rendus montrent également le nouveau coloris vert qui serait inauguré cette année.Côté fiche technique, Jon Prosser botte en touche : il n'a vraisemblablement pu voir que des images et ne préfère donc pas s'avancer sur une quelconque nouveauté. Seule indiscrétion, il indique avoir entendu parler de tests sur des écrans aux bordures plus réduites (ils seraient donc légèrement plus grands sans changement dans la taille du châssis) mais ne sait pas si ces tests ont passé le stade du prototypage. Pour le moment, les nouveautés de l'Apple Watch Series 7 restent globalement inconnues. Il y a eu pas mal de bruits de couloir relatifs à l'intégration d'un lecteur de glycémie non invasif, mais cela reste pour le moment hypothétique.