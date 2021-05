Déjà une première bêta pour macOS 11.5

Alors que macOS 11.4 vient d'entrer en version Release Candidate et que la version finale sera sans doute déployée la semaine prochaine, les ingénieurs d'Apple n'ont pas traîné pour passer à macOS 11.5, dont la première version de travail a été mise à la disposition des développeurs hier soir. On ne sait pour le moment pas ce qu'il y a de nouveau dans cette nouvelle mouture, qui ne semble en tout cas pas présenter de nouvelle fonctionnalité directement visible par l'utilisateur.Nous en apprendrons certainement plus sur les caractéristiques de macOS 11.5 dans les prochains jours et les prochaines semaines. L'heure n'est en tout cas plus aux grandes nouveautés pour le moment : Apple s'apprête déjà à passer à la version majeure suivante et c'est dès le 7 juin, à l'occasion de la WWDC 2021 , qu'Apple présentera toutes les évolutions de macOS 12 qui sortira à la rentrée prochaine.