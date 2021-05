iOS 14.7 : l'app Météo affiche la qualité de l'air en France

Alors qu'iOS 14.6 est entré en version Release Candidate cette semaine et sortira probablement dans les prochains jours, la première version bêta d'iOS 14.7 est déjà de sortie pour les développeurs depuis hier soir. Au rayon des nouveautés, les utilisateurs français peuvent découvrir une petite évolution du côté de la météo avec l'intégration d'un indicateur de la qualité de l'air au sein de l'application Météo et l'application Plans (en bas à droite). Apple a mis en place un code couleur, du bleu au violet en passant par le vert, le jaune et le rouge, et redirige sur le service BreezoMeter pour plus d'informations.Pour le moment en version bêta, iOS 14.7 devrait le rester pendant quelques semaines avant le déploiement de la version finale pour le grand public.