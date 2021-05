iOS 14.7 gère les minuteurs du HomePod dans l'app Maison

En version bêta depuis hier soir, iOS 14.7 apporte l'affichage de la qualité de l'air en France et une autre petite nouveauté concerne les utilisateurs du HomePod. L'enceinte connectée d'Apple est capable de gérer plusieurs minuteurs à la fois, et il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Apple a ainsi intégré une interface de gestion de ces différents minuteurs au sein de l'application Maison sur l'iPhone et l'iPad. Les différents minuteurs en cours s'affichent en dessous des alarmes, avec la possibilité de les mettre en pause, de les arrêter ou même d'en créer de nouveaux.

Photo par 9To5Mac

L'interface est encore pleine de bugs, mais c'est une version bêta qui sera amenée à évoluer avant le déploiement pour le grand public. De nouvelles versions de travail d'iOS 14.7 seront en effet envoyées aux développeurs dans les prochaines semaines avant la sortie de la version finale.