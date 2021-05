Apple annonce plusieurs mesures d'accessibilité

Dès aujourd'hui, un nouveau service appelé SignTime va permettre aux utilisateurs sourds ou malentendants de communiquer avec le service d'assistance d'AppleCare ou un représentant de l'Apple Store en langue des signes, directement depuis son navigateur ou dans les boutiques de la marque, sans rendez-vous. Le service sera disponible dans seulement trois pays : les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Apple annonce son intention de l'ouvrir à d'autres pays, mais sans calendrier pour le moment.Apple annonce également plusieurs nouveautés logicielles à venir. Par exemple, l'iPad va prendre en charge les accessoires de suivi du regard de marques tierces pour le pilotage d'iPadOS avec les yeux. VoiceOver va également être mis à jour pour offrir une reconnaissance des différents éléments composant une image. iOS va aussi mettre en place des sons de fond pour aider à la concentration : bruit d'océan ou de pluie, bruit blanc... Le programme Made for iPhone (MFi) est enfin mis à jour pour prendre en charge les prothèses auditives bidirectionnelles.Du côté de l'Apple Watch, d'importantes évolutions vont être proposées pour le contrôle de la montre sans nécessiter de toucher l'écran. La fonction AssistiveTouch va utiliser les capteurs de l'Apple Watch pour repérer les mouvements de la main qui la porte. Grâce à une analyse du gyroscope, de l'accéléromètre et du capteur cardiaque, la montre pourra détecter les subtiles mouvements des muscles et des tendons pour détecter différents types de mouvements, comme une fermeture du poing ou un pincement de doigts. Il sera ainsi possible de naviguer au sein de l'interface de l'Apple Watch avec ces mouvements, comme décrit sur la vidéo ci-dessous — il sera même possible de disposer... d'un curseur de souris !Autre petite évolution un peu plus symbolique, Apple va mettre à jour ses Memojis pour ajouter des accessoires spécifiques aux personnes handicapées. Il y aura des implants cochléaires, des tubes d'oxygène et un casque de protection. D'autres mesures seront prises cette année, comme la possibilité de déclencher des actions avec des sons de la bouche pour les utilisateurs ne pouvant parler, et des réglages pour modifier l'affichage du texte (taille, couleur, etc.) application par application.Dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation à l'accessibilité qui se tient aujourd'hui, Apple lance également toute une série de nouveautés spécifiquement pensées pour les personnes handicapées. Il y a des entraînements spécifiques sur Apple Fitness+, une galerie de raccourcis pour l'application éponyme, des sessions Today at Apple en langue des signes, ou encore des mises en avant spécifiques dans l'App Store, Apple Books et sur l'application Apple TV.