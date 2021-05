De premiers aperçus de l'Apple TV 4K de 2021 et de la nouvelle Siri Remote

Après l'iMac M1 mardi puis l'iPad Pro M1 mercredi, c'est au tour de l'Apple TV 4K de 2021 d'avoir droit à de petites visites guidées en avant-première de la part de certains youtubeurs et journalistes américains. C'est ce vendredi 21 mai qu'auront lieu les premières livraisons du nouveau petit boîtier multimédia, et quelques chanceux ont donc pu l'approcher avec un peu d'avance et nous livrent leurs premières impressions.Ces premières impressions sont globalement bonnes, même si le nombre de nouveautés est franchement limité avec la puce Apple A12 et la prise en charge du HDMI 2.1 pour les vidéos 4K en HDR ou Dolby Vision à 60 images par seconde, le Wi-Fi 6 et le protocole Thread qui sont de bonnes évolutions mais ne révolutionnent en rien le concept. La nouvelle télécommande Siri Remote, avec ses nouveaux boutons et son trackpad circulaire intégrant des touches directionnelles, semble faire l'unanimité, en dehors de l'absence de puce Apple U1 pour sa géolocalisation.L'Apple TV 4K de 2021 peut être commandé à 199 € (32 Go) ou 219 € (64 Go), et la nouvelle télécommande Siri Remote peut également être achetée séparément à 65 € pour une utilisation sur l'Apple TV HD ou l'Apple TV 4K de première génération.