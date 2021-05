Le modem 5G de l'iPhone de 2022 s'améliore

Qualcomm avait déjà officialisé son modem 5G Snapdragon X65 en février dernier, avec des débits pouvant atteindre 10 Gbit/s et de multiples nouveautés permettant d'améliorer les performances et les économies d'énergie. Cette semaine, le fabricant a annoncé revoir ses ambitions à la hausse, avec la prise en charge de plus de bandes pour la 5G mmWave afin d'offrir une meilleure compatibilité dans les différents pays du monde, et de plus grandes économies d'énergie grâce à de multiples améliorations regroupées sous l'appellation PowerSave 2.0. Comme son prédécesseur, ce modem prendra en charge l'agrégation des bandes sous les 6 GHz et des ondes millimétriques (mmWave) pour de meilleures performances.Le Snapdragon X65 devrait être le dernier modem 5G de Qualcomm à être utilisé par Apple, qui développe son propre modem 5G en interne qui pourrait être lancé sur l'iPhone dès 2023 . Avant le X65, ce sera le Snapdragon X60 qui équipera l'iPhone 13 cette année, avec un programme qui inclut l'agrégation des deux types d'ondes et des économies d'énergie grâce à une gravure plus fine.