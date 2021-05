Apple lance une campagne de pub sur la vie privée

La fonctionnalité d'anti-suivi publicitaire d'iOS 14.5 rencontre un très fort taux d'adoption chez les utilisateurs et Apple compte bien profiter de cet engouement pour renforcer son image de marque et séduire une nouvelle clientèle. Une nouvelle campagne publicitaire plutôt bien sentie vient ainsi d'être lancée afin de faire connaître cette nouvelle fonction. On y découvre un utilisateur qui se fait progressivement suivre par toute une armée de publicitaires... dans la vraie vie, avant d'avoir le choix de refuser le suivi publicitaire et retrouver sa tranquillité.iOS 14.5 est sorti à la fin du mois d'avril . Avec cette nouvelle version du système d'exploitation de l'iPhone et de l'iPad, les applications qui souhaitent suivre les activités de leurs utilisateurs afin de leur proposer des campagnes publicitaires plus personnalisées doivent demander leur accord préalable, qui prend la forme d'un petit panneau à la première ouverture de l'app. C'est une mesure qui a causé une énorme levée de boucliers dans le milieu publicitaire et notamment chez Facebook , qui avait initialement estimé la chute de ses revenus à 50% suite à la mise en place de cette mesure.