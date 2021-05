Le MacBook Pro 14 pouces se montre en rendus

La refonte du MacBook Pro approche. Alors que l'on s'attendait plutôt à un lancement à l'automne, Mark Gurman a affirmé un peu plus tôt cette semaine qu'elle aurait lieu dès cet été . Les rumeurs au sujet des futurs modèles ont déjà été nombreuses, et une partie d'entre elles a été confirmée par une fuite de documents en provenance du sous-traitant Quanta. Aujourd'hui, le designer Ian Zelbo s'est inspiré des documents en question, qui nous montraient des schémas industriels très précis, pour créer des rendus 3D qui pourraient être très fidèles à la réalité.Sans dépayser, le design de ce MacBook Pro 14 pouces présente plusieurs signes distinctifs. Le châssis change légèrement de forme, avec un dos plus plat pour l'écran et des bords légèrement incurvés sur le bas de l'ordinateur. On retrouve la connectique plus riche avec trois ports USB 4, le retour du connecteur magnétique MagSafe, le port HDMI et le lecteur de cartes SD. La Touch Bar disparaît, remplacée par des touches de fonction de la même épaisseur que le reste du clavier, et Touch ID est intégré sur une touche comme sur le clavier de l'iMac M1.Il ne s'agit bien sûr que de rendus 3D et le résultat final pourrait donc être légèrement différent, surtout s'il s'avère que les documents issus de la fuite de Quanta concernaient des prototypes non finalisés. Les images ci-dessus collent en tout cas d'assez près aux différentes indiscrétions de ces dernières semaines et mettent l'eau à la bouche en attendant la présentation officielle.