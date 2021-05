Les nouveaux iMac, iPad Pro et Apple TV disponibles en boutique

Toutes les boutiques françaises d'Apple ont désormais rouvert leurs portes , pile à temps pour les sorties de printemps d'Apple. C'est aujourd'hui que sont officiellement lancés les iMac M1 iPad Pro M1 et Apple TV 4K de seconde génération et alors que les temps d'attente peuvent atteindre plusieurs semaines sur l'Apple Store en ligne, il y a du stock disponible immédiatement dans les boutiques d'Apple.Tout dépend des boutiques concernées et des références souhaitées, mais il est souvent possible de repartir avec son produit sous le bras dès aujourd'hui. Seule contrainte, il faut commander son exemplaire via l'Apple Store en ligne et opter pour le retrait express : en France, les Apple Stores ne sont pour le moment accessibles que pour le retrait des commandes (et le support technique).

(Un mois d'attente en livraison pour l'iPad Pro 12,9")

Si vous habitez à proximité d'un Apple Store et voulez gagner du temps sur votre commande, vous pouvez donc retirer votre iMac, iPad Pro ou Apple TV directement en boutique. Alternativement, sachez que les revendeurs ont également reçu du stock des différentes nouveautés d'Apple : vous pouvez retrouver les différents liens vers toutes les références concernées sur notre comparateur de prix