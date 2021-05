Une puce Apple M1X pour le MacBook Pro 2021 ?

Après la puce Apple M1 qui équipe le MacBook Pro d'entrée de gamme depuis la fin d'année dernière, Apple doit créer un processeur plus musclé pour équiper les autres modèles de la gamme. Selon une source jugée sérieuse de nos confrères de 9To5Mac , ce serait la puce Apple M1X. Si la dénomination importe peu en elle-même, elle nous donne une indication sur la nature de la puce : ce serait donc toujours un modèle de première génération, sans les avancées du process N5P de TSMC En clair, le surplus de puissance devrait être essentiellement dû à la multiplication des coeurs ( il y en aurait dix ) et non à l'amélioration de ceux-ci. Ce qui n'empêcherait pas Apple de mieux doter sa puce, par exemple avec la prise en charge de plus de lignes PCIe pour l'intégration d'une connectique plus riche : les MacBook Pro 14" et 16" auraient trois ports Thunderbolt (USB 4), un port MagSafe pour la recharge, un port HDMI et un lecteur de cartes SD. Les ordinateurs seraient également dotés d'une webcam 1080p. La source de nos confrères confirme également les rumeurs sur le nouveau design aux bords plats, mentionne une réduction des marges autour de la dalle ainsi que la disparition de la mention « MacBook Pro » sous l'écran.Cette puce Apple M1X devrait également faire sauter certains plafonds, comme la RAM qui pourrait monter à 64 Go (16 Go maximum sur la puce Apple M1) et le stockage au-delà de 2 To. Ces nouveaux bruits de couloir donnent du crédit aux récentes indiscrétions de Mark Gurman, qui promet une sortie de ces nouveaux modèles dès cet été et non à l'automne comme on le pensait initialement : en ne changeant pas de procédé de gravure, Apple s'affranchirait des contraintes de calendrier de son fondeur TSMC et pourrait donc se lancer plus tôt.