L'écran Mini-LED, trop lourd pour l'iPad Pro 11 pouces ?

C'est l'une des grandes nouveautés de la dernière génération d'iPad Pro qui est commercialisée aujourd'hui : l'écran Mini-LED, qu'Apple surnomme Liquid Retina XDR, apporte un contraste inédit sur les tablettes d'Apple avec une luminosité pouvant monter à 1 600 nits et des noirs absolus grâce à un système de rétroéclairage basé sur 10 000 Mini-LED. C'est une évolution importante, mais qui est réservée à l'iPad Pro 12,9".Y a-t-il une contrainte technique qui a empêché Apple d'intégrer cette dalle sur l'iPad Pro 11" ? Le youtubeur Brian Tong a posé la question à Scott Broderick et Vincent Gu, qui travaillent respectivement sur le marketing et les écrans chez Apple. La réponse est assez inattendue : on aurait pu penser qu'il s'agirait principalement d'une question de coût (l'iPad Pro 12,9" a vu son prix augmenter de 100 € alors que l'iPad Pro 11" est resté au même tarif), mais Scott Broderick avance surtout la question du poids :Il n'y a que 41 grammes de surplus entre l'iPad Pro 12,9" de 2021 et son prédécesseur (le nouveau modèle est également 0,5 mm plus épais) et l'argument étonne donc un peu, mais on comprend bien qu'Apple a pesé le pour et le contre, choisi de privilégier les utilisateurs les plus créatifs et qu'il n'y a sans doute pas d'écueil trop important à surmonter pour une intégration sur le modèle 11", à part la question du prix qui est moins importante pour les utilisateurs les plus exigeants. L'écran Mini-LED de l'iPad Pro 12,9" a suscité des réactions enthousiastes chez ses premiers utilisateurs et son arrivée sur le petit modèle n'est sans doute que partie remise.