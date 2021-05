Siri Remote : Apple tente de justifier l'absence de puce U1

La nouvelle Siri Remote est bien dépourvue de puce Apple U1, a confirmé un responsable d'Apple dans une interview donnée à MobileSyrup . La puce Apple U1, qui prend en charge la technologie Ultra Wideband (UWB), permet une géolocalisation très précise en intérieur : c'est ce qui est utilisé sur les AirTags . Tim Twerdahl, vice-président du marketing produit pour la maison et l'audio, a tenté de justifier cette absence avec un argument plutôt créatif :Il y avait eu des rumeurs , et un message d'erreur inhabituel de Siri nous indique qu'Apple avait vraisemblablement bien prévu d'intégrer la nouvelle télécommande de l'Apple TV à son application Localiser. Y a-t-il eu un pépin de dernière minute ? On a en tout cas un peu de mal à croire en la sincérité de l'explication de Tim Twerdahl : une télécommande s'égare facilement, quelle que soit sa taille, et les AirTags ont d'ailleurs été conçus pour retrouver des objets bien plus volumineux.