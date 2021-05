Un iPod touch entièrement repensé cet automne ?

L'iPod touch actuel a deux ans et sa fiche technique était déjà limite au moment de sa sortie : équipé de la puce Apple 10, que l'on pouvait retrouver dans l'iPhone 7 en 2016, il est désormais totalement dépassé. Sans parler du design, inchangé depuis 2012 ! Il est grand temps de bousculer tout ça ou de mettre ce vénérable modèle à la retraite. Selon le développeur Steve Moser , Apple aurait choisi la première option avec une refonte complète de cet appareil.L'iPod touch de 2021 gagnerait un design bord-à-bord qui rappellerait beaucoup l'iPad Air. Apple s'inspirerait en effet beaucoup de cette tablette, avec des bords plats et des coloris similaires. L'iPod touch gagnerait un écran aux bords arrondis, avec des marges suffisamment épaisses pour loger une webcam. Il perdrait son bouton d'accueil, et l'authentification biométrique se ferait par le biais de Touch ID, intégré au bouton d'allumage situé sur la tranche. L'information proviendrait de @AppleLe257 , et les rendus ci-dessous ont été réalisés par Ian Zelbo et @Apple_Tomorrow Steve Moser réalise régulièrement des découvertes dans les systèmes d'exploitation d'Apple, mais il n'a pas l'habitude des rumeurs : ces images sont donc à prendre avec les pincettes d'usage. Sur le principe, tout cela paraît en tout cas particulièrement crédible : cette évolution semble logique pour moderniser l'iPod touch tout en conservant une tarification mesurée, en l'absence de Face ID et de marges autour de l'écran aussi fines que sur l'iPhone (cela pourrait d'ailleurs préfigurer un futur modèle d'iPhone SE...). Notons au passage que l'iPod fêtera ses vingt ans cet automne : le tout premier baladeur d'Apple avait été présenté par Steve Jobs le 23 octobre 2001. L'iPod touch se rapproche désormais beaucoup plus de l'iPad que de l'iPod, mais Apple pourrait vouloir marquer le coup.